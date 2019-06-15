Анна Федермессер до сегодняшнего дня являлась самым сильным кандидатом в Мосгордуму от округа №43. Однако, будучи общественником, она призналась в Facebook, что не была готова к правилам игры, навязанным ей парой интриганов в лице соперничающей с ней по тому же округу Любови Соболь и идейного лидера последней Алексея Навального.

Анна Федермессер до сегодняшнего дня являлась самым сильным кандидатом в Мосгордуму от округа №43. Однако, будучи общественником, она призналась в Facebook, что не была готова к правилам игры, навязанным ей парой интриганов в лице соперничающей с ней по тому же округу Любови Соболь и идейного лидера последней Алексея Навального.Создается впечатление, что Навальный и его ставленница в МГД Соболь применили против Федермессер одну из самых грязных политтехнологий по устранению конкурентов – "буллинг". Ее суть как никто лучше знает бывший сотрудник так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" юрист Виталий Серуканов."Безусловно, Соболь бы проиграла Федермессер, и проиграла бы с треском. Поэтому Алексей Навальный сразу же начал эти ехидные нападки в социальных сетях. Они этого добивались, они раскачивали Федермессер, то есть они человека затравили", – юрист тактику основателя так называемого ФБК по использованию "буллинга" в адрес Нюты.При этом Серуканов отдельно отметил, что самое противное в этой ситуации то, что в "секте Навального" сейчас празднуют самоотвод Анны как свою победу. А по сути, это же было именно издевательство над уважаемым человеком, любимым тысячами москвичами за ее благородную миссию."Это уже переходит все морально-нравственные границы и устои. Человек ведет себя как, я даже не могу слов подобрать, на самом деле...", – с горечью констатировал экс-сотрудник штаба Навального.По его оценке, Анна Федермессер вышла из игры благородно, что и следовало от нее ожидать. А поведение Соболь он обозначил как "дешевое и низменное". По его мнению, Алексей и Любовь больше ни на что кроме подлых интриг не способны.Скорее всего, следующей их целью станет Сергей Митрохин, оставшийся один на один с Соболь в 43-м избирательном округе Москвы, предположил Серуканов."Они и его травить начнут, потому что Соболь развалится как карточный домик на первых открытых дебатах. А Навальный вместо своей куклы Соболь прийти не может", – пояснил свою позицию юрист по этому поводу.Ранее стало известно, что Соболь поблагодарила Анну Федермессер за то, что та сняла свою кандидатуру.