Записаться на прием можно предварительно через сайт или лично придя в центр и взяв талон электронной очереди.

Управление Госавтоинспекции информирует: процесс замены водительских удостоверений стал еще проще - теперь эту процедуру можно провести в многофункциональных центрах (МФЦ). При замене прав не требуется повторно сдавать экзамен на знание правил дорожного движения и вождение.Обращение в МФЦ – удобный способ замены водительских удостоверений, т.к. сотрудники МФЦ сами передают Ваши документы в ГИБДД и заберают их оттуда, поэтому нет необходимости посещать регистрационно-экзаменационное отделение. Вам лишь останется через установленный срок получить новое удостоверение в том же МФЦ, куда вы подавали документы.При посещении МФЦ необходимо иметь при себе ряд документов:Заявление о выдаче водительского удостоверения. Образец заявления вы можете скачать на сайте МФЦ или взять непосредственно у сотрудника МФЦ.Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.Национальное водительское удостоверение (при его наличии).Международное водительское удостоверение (в случае его замены).Квитанцию об оплате госпошлины (2000 руб. - за национальные права, 1600 руб. - за международные).Также в некоторых случаях необходимо предоставить:Медицинское заключение установленного образца (форма N 003-В/у, образец можно посмотреть на официальном сайте МФЦ)— в случае замены национальных водительских прав в связи с истечением их срока действия;— в случае подтверждения у водителя новых медицинских ограничений к управлению транспортным средством.Свидетельство о регистрации брака или о расторжении брака, или иной документ, подтверждающий изменение фамилии, имени и т. п – в случае замены водительских прав в связи с изменением персональных данных.При получении международных водительских прав – фотографию размером 35х45 мм. Сделать ее можно в любом МФЦ. Также рекомендуется принести с собой загранпаспорт для правильного написания буквами латинского алфавита ФИО в международных правах.Записаться на прием в выбранном центре можно предварительно через сайт или лично придя в центр и взяв талон электронной очереди, при необходимости можно обратиться за помощью к сотруднику МФЦ.