В норвежском Ставангере завершился престижный шахматный турнир. В заключительном, девятом туре соревнования российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над китайским соперником Дин Лижэнем.

В норвежском Ставангере завершился престижный шахматный турнир. В заключительном, девятом туре соревнования российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над китайским соперником Дин Лижэнем.Пария классического формата завершилась между соперниками вничью, после чего обоим шахматистам предстояло выявить победителя в формате "армагеддона". В нем Грищук также не проиграл и в итоге набрал 1,5 балла.Победителем же турнира стал норвежец Магнус Карлсен. В заключительном туре он в "армагеддоне" потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны. В остальных партиях Левон Аронян из Армении победил Вишванатана Ананда из Индии, американец Уэсли Со обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а китаец Юй Янъи был сильнее азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.Таким образом, в турнирной таблице Карлсен стал первым с 13,5 балла, следом за ним расположились Аронян и Юй Янъи (по 10,5), Каруана и Со набрали по 10, Лижэнь завершил турнир с 8,5 балла, Вашье-Лаграв и Ананд набрали по 8 очков, а Мамедьяров и Грищук – по 5,5.