Стала известна судьба кота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимца продюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Стала известна судьбакота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимцапродюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.По словам представителя шоумена, животное сейчас находится уфанатки группы "На-На". И, судя по всему, женщина не против, чтобы питомец жилу нее."Мы какотдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали.Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота", -цитирует Горожанкина радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что в любомслучае кот не останется брошенным. "Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобыон нормально жил, чтобы с ним было все в порядке", – добавил PR-директор Бари Алибасова.Напомним, кот Бари Алибасова Чуча сбежал из квартиры продюсера вовремя пресс-конференции. Сын шоумена пообещал за животное вознаграждение вразмере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На". Позже мошенникипринесли родным звезды другого кота, забрав вознаграждение.Как писали "Дни.ру", настоящего кота обнаружили 14июня в Столовом переулке Москвы в школе кунг-фу. Нашедший животноепредставитель школы отказался от вознаграждения, заявив, что добрые делавознаградятся сторицей и без денег.Ранее попал в больницу с ожогами внутренних органовиз-за случайно выпитого средства для очистки труб. Недавно он вышел из состояниямедикаментозной комы, в которой находился пять дней.