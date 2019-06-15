Стала известна судьба
кота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимца
продюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
Стала известна судьба
кота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимца
продюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
По словам представителя шоумена, животное сейчас находится у
фанатки группы "На-На". И, судя по всему, женщина не против, чтобы питомец жил
у нее.
"Мы как
отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали.
Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота", -
цитирует Горожанкина радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что в любом
случае кот не останется брошенным. "Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы
он нормально жил, чтобы с ним было все в порядке", – добавил PR-директор Бари Алибасова.
Напомним, кот Бари Алибасова Чуча сбежал из квартиры продюсера во
время пресс-конференции. Сын шоумена пообещал за животное вознаграждение в
размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На". Позже мошенники
принесли родным звезды другого кота, забрав вознаграждение.
Как писали "Дни.ру", настоящего кота обнаружили 14
июня в Столовом переулке Москвы в школе кунг-фу. Нашедший животное
представитель школы отказался от вознаграждения, заявив, что добрые дела
вознаградятся сторицей и без денег.
Ранее попал в больницу с ожогами внутренних органов
из-за случайно выпитого средства для очистки труб. Недавно он вышел из состояния
медикаментозной комы, в которой находился пять дней.