В субботу, 15 июня, в Душанбе пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В центре вниманию его участников будут вопросы глобальной безопасности.

В субботу, 15 июня, в Душанбе пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В центре вниманию его участников будут вопросы глобальной безопасности.Встреча на высшем уроне соберет делегации стран-участниц объединения, а также наблюдателей от международных организаций, в том числе, от ООН, ОБСЕ, Лиги арабских государств. Российскую делегацию возглавляет президент РФ Владимир Путин.Российский лидер прибыл в Душанбе накануне из Киргизии после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), напоминает телеканал "Россия 24". У трапа самолета президента России встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон, прямо в аэропорту состоялась короткая беседа.Как ожидается, на совещании Владимир Путин изложит позицию России по ключевым международным вопросам. Запланирован и ряд двусторонних встреч. Основные итоги совещания зафиксируют в декларации.