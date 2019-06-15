Президент Ирана Хасан Роухани прилетел на саммит ШОС и провел переговоры с Владимиром Путиным в сложный для своей страны момент. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в подрыве танкеров в Оманском заливе и направил туда американский эсминец с крылатыми ракетами на борту.

Президент Ирана Хасан Роухани прилетел на саммит ШОС и провел переговоры с Владимиром Путиным в сложный для своей страны момент. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в подрыве танкеров в Оманском заливе и направил туда американский эсминец с крылатыми ракетами на борту. При этом Трамп назвал иранцев нацией террора и представил странный видеоролик, якобы доказывающий причастность Тегерана к нападению. Но к размытой и смонтированной записи возникли вопросы даже у ближайших союзников США.Американцы ищут повод для нового витка противостояния с Ираном. Через сутки после атаки неизвестных на нефтяные танкеры в Оманском заливе президент США Дональд Трамп открыто обвинил Тегеран в нападении на гражданские суда. Трамп даже успел заявить, что магнитные мины — это характерный иранский почерк. Хотя с таким заявлением многие бы поспорили. Специалистов по таким диверсиям в мире достаточно.Центральное военное командование распространило видеозапись, которая якобы подтверждает причастность Ирана к нападению на танкеры. В комментариях к видеозаписи представители США утверждают, что офицеры Корпуса стражей исламской революции снимают с корпуса одного из танкеров неразорвавшуюся магнитную мину. Видео якобы было сделано разведывательным самолетом США, который был в воздухе во время атаки на суда. На видео плохого качества действительно видно, как некий катер приближается к танкеру и после неких манипуляций отплывает. Неясно только, почему американцы сделали вывод, что судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции.Госсекретарь США даже не стал дожидаться публикации видео, обвинив Иран в нападении на свободу мореплавания."Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности, открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана", — подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео.Но в мире с сомнениями относятся к американским заявлениям, то что многие думают озвучил глава немецкого МИД. Он заявил, что американское видео инцидента с танкерами в Оманском заливе не позволяет сделать выводы об ответственных.В Тегеране отвечают Вашингтону, что Иран не имеет отношения к нападению на гражданские суда. Более того, иранские военные первые пришли на помощь и организовали эвакуацию экипажа танкера Front Altair.На борту судна было 11 граждан России, никто из них в результате взрыва не пострадал. И вот что сообщили моряки, сразу после того как оказались в Иране.- Нас очень хорошо приняли и обеспечили отличный сервис.- Нам сразу предоставили воду и еду, за нами хорошо ухаживали.В Российском профсоюзе моряков отметили, что консульские учреждения России делают все возможное для того, чтобы члены экипажа как можно быстрее были доставлены на родину. Также в профсоюзе заявили, что грамотные действия капитана танкера Front Altair помогли провести эвакуацию успешно."Самое главное, что никто не погиб и не пострадал, благодаря грамотным действиям капитана. В настоящее время делается все необходимое", — сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.Члены экипажа второго танкера были эвакуированы американскими военными. В ходе спасательных действий моряки США и обнаружили неразорвавшуюся магнитную мину. Кстати, сообщения о том, что одно из судов было атаковано торпедами уже опровергнуто. И понятно, откуда появились данные о том, что для атаки использованы торпеды. Опубликована запись радиосигнала о бедствии, которое был подан с судна Hyundai Dubai, которое находилось недалеко от танкера Front Altair.На самом деле Иран сейчас менее всего заинтересован в обострении ситуации. Вашингтон же напротив уже воспользовался происшествием для того чтобы усилить военно-морскую группировку. Сюда уже направлен ракетный эсминец типа Arleigh Burke, на борту которого есть крылатые ракеты "Томагавк".