Учредитель благотворительного фонда Вера Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Это решение она объяснила тем, что оказалась не готова к обрушившимся на неё потокам грязи.

Учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Это решение она объяснила тем, что оказалась не готова к обрушившимся на неё потокам грязи.На своей странице в Facebook отметила, что за два месяца, которые прошли с того момента, как она объявила о своем решении участвовать в выборах в столичный парламент, она приобрела совершенно невероятный жизненный опыт. "Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени", – призналась она."Я уступаю тем, кто сильнее", – добавила Федермессер. Она отметила, что по-прежнему считает, что существуют системные проблемы в сфере благотворительности, которые можно быстрее и эффективнее решить с помощью депутатства. Однако к такому потоку лжи и грязи в свой адрес учредитель благотворительного фонда "Вера" оказалась не готова, из-за чего и была вынуждена отступить."Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее. Я уже писала, что не понимаю, как моей недолгой сопернице Любе Соболь удается выдерживать все эти потоки грязи. Видимо, ее броня крепче", – заметила Нюта Федермессер. Она подчеркнула, что лучше будет направлять все свои силы на помощь людям, а не на политические дрязги.А о том, кто именно стоит за той самой грязью, которая обрушилась на Нюту Федермессер рассказала известная правозащитница Наталья Холмогорова. На она указала на представителей внесистемной оппозиции."Оппозиция говорит: но мы же совсем другие! Это они жулики, воры и моральные уроды, а мы-то наоборот! Мы воины добра! Поддерживать нас – ваш нравственный долг, а кто не, тот заслуживает сурового осуждения! Поддержите нас: ведь мы неизмеримо лучше их, и при нас все будет иначе!", – описала она попытки так называемых либералом создать себе положительный имидж.Однако, рассказала Холмогорова, когда доходит до дела и борьбы за власть, эти самые люди демонстрируют самые плохие качества и грязные методы борьбы. "И поясняют так: ну, наш противник же против нас, значит, на стороне зла, значит, с ним так можно и нужно", – заметила правозащитница."Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека", – оценила отказ от участия в выборах в Мосгордуму Нюты Федермессер . Она призналась, что не понимает, как в здравом уме можно предпочесть противников благотворительницы."Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим", – подчеркнула Анна Федорова. По словам политолога, больше всего ее поразило то, что нервы не выдержали именно у Нюты Федермессер, человека, который по роду своей деятельности ежедневно видит много ужасных вещей.Осудил травлю Нюты Федермессер главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Радоваться, что затравленный человек уступил – это оправдывать травлю", – написал он на своей странице Telegram.