Олимпийский комитет России в лице главы организации Станислава Позднякова сообщил о том, что в составе легкоатлетической сборной России, которая будет принимать участие в Европейских играх, произошли изменения. В соревновании примут участие спортсмены только с нейтральным статусом.

Олимпийский комитет России в лице главы организации Станислава Позднякова сообщил о том, что в составе легкоатлетической сборной России, которая будет принимать участие в Европейских играх, произошли изменения. В соревновании примут участие спортсмены только с нейтральным статусом."Европейские игры проводятся ЕОС, правила участия и допуска спортсменов определяет исключительно эта организация и при формировании состава олимпийской сборной России на Игры мы исходим именно из этого", — заявил Поздняков, которого цитируют РИА Новости."Вместе с тем, мы прежде всего учли интересы наших спортсменов в процессе восстановления ВФЛА, а также противоречивую позицию IAAF по поводу "особого" статуса российских легкоатлетов и наше нежелание ставить руководителей ЕОС в неловкое положение. Поэтому ОКР счел уместным в качестве жеста доброй воли пойти навстречу коллегам из обеих федераций и произвести замену легкоатлетов в сборной России. Их общее количество не изменится – в Минск поедут 19 человек: из них 10 будут заменены на тех, кто имеет необходимый статус".Напомним, что Европейские игры состоятся с 21 по 30 июня.