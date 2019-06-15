Управляющая магазина в конце рабочей смены забрала из кассы ежедневную выручку в размере 320 тысяч рублей...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали подозреваемую в присвоении более 320 тысяч рублей, принадлежащих организации.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из столичных организаций, занимающейся розничной реализацией обувной продукции. По его словам, в ходе ревизии в одном из магазинов сети была выявлена недостача денежных средств в сумме более 320 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в присвоении имущества организации была задержана 28-летняя управляющая магазина. Полицейские установили, что злоумышленница в конце рабочей смены забрала из кассы ежедневную выручку и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79