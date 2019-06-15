Отец умершей певицы рассказал о том, что бывший гражданский муж исполнительницы, хоккеист Александр Фролов ведет себя отвратительно. Он заявил, что мужчина собирается бодаться за квартиру Юлии Началовой.

Отец умершей певицы рассказал о том, что бывший гражданский мужисполнительницы, хоккеист Александр Фролов ведет себя "отвратительно". Он заявил, что мужчина собирается "бодаться" за квартиру Юлии Началовой.По словам Виктора Началова, спортсмен намеренсудиться с 12-летней дочерью звезды Верой Алдониной, которая в сентябре этогогода вступит в права наследства. Родитель артистки считает такое поведение ееэкс-супруга в данной ситуации недопустимым.Он добавил, что бывший муж певицыфутболист Евгений Алдонин пытался договориться с Фроловым, но дело несдвинулось с мертвой точки. Отец Юлии Началовой сообщил, что при жизни дочьчасто ругалась с Фроловым, передает сайтНапомним, ранееквартиру покойной Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей. В 2015 году Фроловдал певице 20 миллионов рублей на запись нового альбома. Взамен на это онапереписала на него половину квартиры. После расставания хоккеист потребовалвернуть долг.Как писали "Дни.ру",умерла в результате остановки сердца из-за обширного абсцесса,вызванного обычной мозолью на ноге. 16 марта певица скончалась. После еесмерти выяснилось, что у нее был целый букет болезней: мигрирующая подагра,сахарный диабет и даже якобы волчанка. К тому же утверждалось, что на здоровье негативно сказалась ранее перенесенная анорексия.