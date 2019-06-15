Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской пришел в бешенство, прочитав о своих изменах певице в прессе. Музыкант призвал журналистов к совести.

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской пришел в бешенство, прочитав о своих изменах певице в прессе. Музыкант призвал журналистов к совести.Солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал в своем Instagram информацию в пресс о том, что он изменял своей первой супруге Юлии Началовой.О похождениях музыканта во времена его первого брака рассказала журналистам Олеся Сазыкина, дружившая с Началовой. По словам девушки, певица в свое время очень страдала – Ланской водил девушек прямо домой к Юлии, пока она отсутствовала. Якобы певица находила на своей подушке чужие волосы, а простыни пахли чужим парфюмом.Ланской в своем посте подчеркнул, что был верен Началовой. Более того, он связался с Сазыкиной и узнал от нее, что она не давала никакого интервью журналистам, и готова выступить с опровержением."Полоскать грязное белье моей жизни 15-летней давности, упоминая при этом не в самых лестных выражениях мою супругу Екатерину и нанося моральный ущерб моей семье и моей репутации, на это есть время и место в таблоидах", – заметил музыкант.Он призвал журналистов принести ему извинения. Ранее он выступил с опровержением распространенной в пресс информации о том, что он якобы заставлял Началову худеть и довел до анорексии. Отец певицы Виктор Началов обвинил Ланского во всех бедах своей дочери. Правда, позже он снял свои обвинения, сказав, что погорячился.