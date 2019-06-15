Подмосковный Рошаль претендует на звание новой столицы отечественного мамонтоведения. Узнать о том, что вымерший еще десять тысяч лет назад вид слоновых скитался не только по просторам Сибири, но и едва не дошел 160 километров до территории современной Москвы, помог водоем местной курортной зоны. Во время его очистки в трубу попал фрагмент позвоночника древнего млекопитающего. Что было дальше?

Подмосковный Рошаль претендует на звание новой столицы отечественного мамонтоведения. Узнать о том, что вымерший еще десять тысяч лет назад вид слоновых скитался не только по просторам Сибири, но и едва не дошел каких-то 160 километров до территории современной Москвы, помог местный водоем. Во время его очистки в трубу попал фрагмент позвоночника древнего млекопитающего. Что было дальше?Юный барабанщик готовится к своим барабанным экзаменам в Доме культуры городка Рошаль. ДК — это и концертный зал, и музыкальная школа, и местный музей. Пока в экспозиции советский период и немного досоветского, но уже в парке вокруг происходит реконструкция знаменитых мещерских мегалитических памятников — столь же загадочных, сколь и древних."Это одна культура мегалитическая. Вот как Стоунхендж относится к мегалитической культуре, так и наши относятся к ней, то есть как минимум ровесники", — рассказал директор Шатурского краеведческого объединения Николай Кротов."Суть какая: камни нагреваются, потом начинают отдавать тепло и человек, пребывая в этом месте, начинает получать определенную концентрацию силы", — прокомментировал директор АО "Курорт "Крестов брод" Василий Логинов.Мало кто знает, что городу присвоено имя не в честь прославленного врача. В названии увековечен его однофамилец — революционный матрос. Раньше поселок назывался Крестов брод, что и отражено и в гербе, и во флаге, на котором теперь придется искать место и мамонту."Если мы докажем, то здесь, на гербе, мамонт появится точно. Мы надеемся, что это не просто некий умерший скелет, а на самом деле какая-то стоянка древних людей. И в таком случае, конечно, датировка изменится нашего города", — рассказал заместитель главы Администрации городского округа Рошаль Алексей Филимонов.Город затерян среди непроходимых мещерских болот, где-то здесь — знаменитое урочище Шушмор. При расчистке одного из заросших озер с помощью одного агрегата и была совершена сенсационная находка."Я в первый раз увидел такие кости большие, черные ", — поделился машинист земснаряда Михаил Еремеев."Естественно, мы отошли от этого места, стараемся сохранить его — вдруг какие-то будут вестись работы по подъему этого скелета, чтобы сохранить его", — рассказал помощник машиниста Земснаряда Илья Давыдов.Какие еще находки таит в себе безмятежная водная гладь? Ученые уже рассчитывают на продолжение."Болота Мещеры — это целая химическая лаборатория, прекрасный консервант которой сохраняет артефакты на протяжении многих десятков тысяч лет", — прокомментировал директор Гусь-Хрустального историко-художественного музея Николай Скулов.Так была ли здесь действительно стоянка древнего человека? И чьи в итоге это кости? Ответы на все эти вопросы еще предстоит найти. Но даже на первый взгляд, глазами ученого, этим костям не менее десяти тысяч лет, а может и все пятьдесят."Некоторые позвонки обладают очень крупными растистыми отростками, которые только у мамонтов были", — рассказал научный сотрудник Государственного Дарвинского музея Ярослав Попов.Вот, наверное, тот самый исторический момент, в котором нам довелось поучаствовать — передаем те самые кости в краеведческий музей, дальше с ними будут уже работать ученые. Пока в экспозиции ДК срочно ищут место для нового тематического раздела.