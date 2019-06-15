Установлено, что продавец-кассир ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северное Медведково задержали 56-летнюю женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции 17-летнему подростку.В результате проверочных мероприятий в одном из супермаркетов столицы, расположенного на Сухонской улице сотрудники полиции выявили факт продажи 17-летнему москвичу алкогольной продукции.Установлено, что продавец-кассир ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29