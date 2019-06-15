Алена Водонаева резко
высказалась о модели. Анна Калашникова оскорбилась и
отреагировала своей порцией яда в сторону обидчицы.
Алена Водонаева резко
высказалась о модели. Анна Калашникова оскорбилась и
отреагировала своей порцией "яда" в сторону обидчицы.
Телеведущая выложила в соцсети видео, где заявила, что не хочет
видеть на мероприятиях двух человек. "Один – Панин, второй – Калашникова.
Она ходит всегда и везде. Почему ее пускают?" – негодует Водонаева.
Анна Калашникова на ожидала
такой оплеухи от знакомой. Она обратилась к Водонаевой через "Недавно была у Алены на
презентации. Мы мило общались, она показалась умной и интересной. И вдруг
такое... Что это? Зависть? Не моя вина, что меня желают видеть на праздниках",
– высказалась модель. По ее словам, Алена Водонаева и сама пытается стать
гостьей многих светских событий.
Вместе с тем, Анна Калашникова призналась, что приветствует
замечания, только если они сказаны в лицо. По ее мнению, у Водонаевой сейчас
непростой период, поскольку телеведущая каждую неделю "кого-то разоблачает".
"Видела, как критиковала Дакоту, Бородину, Бузову, даже Анджелине
Джоли досталось... Не спорю, приятно быть в такой компании, но я не
напрашивалась", – огрызнулась на реплики Водонаевой
При этом обиды модель на
Водонаеву не держит. Тем более знаменитость заряжена положительными эмоциями – 13
июня она отметила юбилей – 35 лет. Вечеринка в честь праздника намечена на 17 июня. презентует гостям
свой новый клип на песню "По любви". "Алена, тебя тоже приглашаю!" – заявила
модель и певица.