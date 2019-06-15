Алена Водонаева резко высказалась о модели. Анна Калашникова оскорбилась и отреагировала своей порцией яда в сторону обидчицы.

Алена Водонаева резковысказалась о модели. Анна Калашникова оскорбилась иотреагировала своей порцией "яда" в сторону обидчицы.Телеведущая выложила в соцсети видео, где заявила, что не хочетвидеть на мероприятиях двух человек. "Один – Панин, второй – Калашникова.Она ходит всегда и везде. Почему ее пускают?" – негодует Водонаева.Анна Калашникова на ожидалатакой оплеухи от знакомой. Она обратилась к Водонаевой через "Недавно была у Алены напрезентации. Мы мило общались, она показалась умной и интересной. И вдругтакое... Что это? Зависть? Не моя вина, что меня желают видеть на праздниках",– высказалась модель. По ее словам, Алена Водонаева и сама пытается статьгостьей многих светских событий.Вместе с тем, Анна Калашникова призналась, что приветствуетзамечания, только если они сказаны в лицо. По ее мнению, у Водонаевой сейчаснепростой период, поскольку телеведущая каждую неделю "кого-то разоблачает"."Видела, как критиковала Дакоту, Бородину, Бузову, даже АнджелинеДжоли досталось... Не спорю, приятно быть в такой компании, но я ненапрашивалась", – огрызнулась на реплики ВодонаевойПри этом обиды модель наВодонаеву не держит. Тем более знаменитость заряжена положительными эмоциями – 13июня она отметила юбилей – 35 лет. Вечеринка в честь праздника намечена на 17 июня. презентует гостямсвой новый клип на песню "По любви". "Алена, тебя тоже приглашаю!" – заявиламодель и певица.