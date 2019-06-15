Проблемы со здоровьем и личной жизнью, нервные срывы и скандальные заявления – все это моментально становится главным инфоповодом для в том случае, если касается какой-нибудь знаменитости. Причем подчас достаточно одних только слухов, чтобы поставить на уши всю страну. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года.

Проблемы со здоровьем и личной жизнью, нервные срывы и скандальные заявления – все это моментально становится главным инфоповодом для в том случае, если касается какой-нибудь знаменитости. Причем подчас достаточно одних только слухов, чтобы поставить на уши всю страну. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года.Солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал в своем Instagram информацию в пресс о том, что он изменял своей первой супруге Юлии Началовой.О похождениях музыканта во времена его первого брака рассказала журналистам Олеся Сазыкина, дружившая с Началовой. По словам девушки, певица в свое время очень страдала – Ланской водил девушек прямо домой к Юлии, пока она отсутствовала. Якобы певица находила на своей подушке чужие волосы, а простыни пахли чужим парфюмом.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2018 года, читайте в и специальных .