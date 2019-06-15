Представители Национальной фототеки Мексики сообщили, что, возможно, обнаружили на одной из архивных аудиозаписей голос знаменитой художницы Фриды Кало.

Представители Национальной фототеки Мексики сообщили, что, возможно, обнаружили на одной из архивных аудиозаписей голос знаменитой художницы Фриды Кало (1907-1954 гг.).На аудиозаписи, о которой идет речь, пилотный выпуск радиопрограммы, которую вел сценарист Альваро Гальвес-и-Фуэнтес. Предположительна, на ней Фрида Кало читает свое эссе "Портрет Диего". Читающая текст женщина называет Диего Риверу (мужа Фриды Кало) "большим ребенком" и "лягушонком". Эссе "Портрет Диего" было написано в 1949 году, а аудиозапись, предположительно, сделана в 1954 году незадолго до смерти художницы.За свои 47 лет Фрида Кало написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то — к фолк-арту, а некоторые считают сюрреализмом Эти картины хранятся в музеях и частных коллекциях, по всему миру, а выставки работ Фриды Кало проводятся крайней редко и каждый раз вызывают ажиотаж.