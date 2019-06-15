Скандальный
блогер Лена Миро прошлась по солистке группы А’Студио. Она считает, что
Кети Топурией управляет похоть.
Скандальный
блогер Лена Миро прошлась по солистке группы "А’Студио". Она считает, что
Кети Топурией управляет похоть.
"Еще один пример
женской невменяемости на пороге климакса – Кетеван Топурия, заявившая, что
"может, все еще будет" с Гуфом", – высказалась блогер. По ее словам,
певица вполне допускает, что "снова вляпается в отношения с наркоманом, который
мало того, что употребляет, так еще и лезет во все грязные дыры".
Лена
Миро уверена, что рэпер вовсе не чета артистке. "Ужасно некрасивый. Грязный", -
охарактеризовала блогер Гуфа. Кети Топурию же она назвала молодой и симпатичной
женщиной. Кроме того, блогер напомнила об историей с якобы имевшей место
изменой музыканта певице с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2".
"Как можно быть настолько не брезгливой?..", -
возмутилась Миро.
"Нормальная же девка!.. И раньше все у нее было прекрасно. Хороший муж, чудный
ребенок", – добавила блогер. Она искренне не понимает, "что это за дурь в
голове" у Кети Топурии.
"Но зачем же лезть в
отношения, которые заранее обречены, и выставлять себя дурой? В глупой надежде
на то, что все будет хорошо и не так, как должно по логике вещей быть и будет?",
– недоумевает Миро.
Как писали "Дни.ру", ранее в Youtube-шоу Регины Тодоренко
солистка "А’Студио" призналась, что устала отвечать на вопросы о
бывшем избраннике. все же рассказала, что их отношения с Гуфом были
непростыми. "Но у вас все было хорошо!" – воскликнула Регина
Тодоренко. На что певица многозначительно ответила: "Может быть, еще
будет". Тем самым намекнула на воссоединение с рэпером.