Скандальный блогер Лена Миро прошлась по солистке группы А’Студио. Она считает, что Кети Топурией управляет похоть.

Скандальныйблогер Лена Миро прошлась по солистке группы "А’Студио". Она считает, чтоКети Топурией управляет похоть."Еще один примерженской невменяемости на пороге климакса – Кетеван Топурия, заявившая, что"может, все еще будет" с Гуфом", – высказалась блогер. По ее словам,певица вполне допускает, что "снова вляпается в отношения с наркоманом, которыймало того, что употребляет, так еще и лезет во все грязные дыры".ЛенаМиро уверена, что рэпер вовсе не чета артистке. "Ужасно некрасивый. Грязный", -охарактеризовала блогер Гуфа. Кети Топурию же она назвала молодой и симпатичнойженщиной. Кроме того, блогер напомнила об историей с якобы имевшей местоизменой музыканта певице с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2"."Как можно быть настолько не брезгливой?..", -возмутилась Миро."Нормальная же девка!.. И раньше все у нее было прекрасно. Хороший муж, чудныйребенок", – добавила блогер. Она искренне не понимает, "что это за дурь вголове" у Кети Топурии."Но зачем же лезть вотношения, которые заранее обречены, и выставлять себя дурой? В глупой надеждена то, что все будет хорошо и не так, как должно по логике вещей быть и будет?",– недоумевает Миро.Как писали "Дни.ру", ранее в Youtube-шоу Регины Тодоренкосолистка "А’Студио" призналась, что устала отвечать на вопросы обывшем избраннике. все же рассказала, что их отношения с Гуфом былинепростыми. "Но у вас все было хорошо!" – воскликнула РегинаТодоренко. На что певица многозначительно ответила: "Может быть, ещебудет". Тем самым намекнула на воссоединение с рэпером.