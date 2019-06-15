Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным. Об этом информирует Bild. Он подчеркнул, что Крым — это давняя русская территория.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным. Об этом информирует Bild. Он подчеркнул, что "Крым — это давняя русская территория".Шрёдер отметил, что если смотреть на эту ситуацию с юридической точки зрения, то "это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии".В мае 2018 года сообщалось, что министерство культуры Франции на своём официальном сайте признало Севастополь частью России.Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, напоминает телеканал "Россия 24".