Президент Украины провел
встречу с предпринимателями в Мариуполе. Владимир Зеленский заверил, что
инвестиции в регион будут.
Президент Украины провел
встречу с предпринимателями в Мариуполе. Владимир Зеленский заверил, что
инвестиции в регион будут.
Глава
Незалежной второй раз за время своего президентства посетил Донбасс с рабочей
поездкой. Он встретился с представителями бизнеса Донбасса и рассказал о
планах.
Владимир Зеленский пообещал
инвестиции в инфраструктуру региона. Более того, по словам политика, денег Донбассу
стоит ждать уже в ближайшее время, сообщается на сайте украинского лидера.
"В
ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со
всеми иностранными инвесторами", – заявил Владимир Зеленский на площадке мультимедийного
центра Spalah. "Я
говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сообщил президент Украины.
Также отметил, что в настоящее время идет
работа над "реформаторскими" законопроектами, которые должны способствовать
развитию малого и среднего бизнеса в стране. "Что может сделать власть? Власть
может не мешать и только помогать", — заявил политик.
Этим обещаниям,
разумеется, хочется верить. Однако есть повод заподозрить
в трусости. Напомним, ранее он пообещал урегулировать
конфликт в Донбассе мирным способом, но после его отъезда ВСУ продолжили
обстреливать ДНР и ЛНР.