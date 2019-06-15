Президент Украины провел встречу с предпринимателями в Мариуполе. Владимир Зеленский заверил, что инвестиции в регион будут.

Президент Украины провелвстречу с предпринимателями в Мариуполе. Владимир Зеленский заверил, чтоинвестиции в регион будут.ГлаваНезалежной второй раз за время своего президентства посетил Донбасс с рабочейпоездкой. Он встретился с представителями бизнеса Донбасса и рассказал опланах.Владимир Зеленский пообещалинвестиции в инфраструктуру региона. Более того, по словам политика, денег Донбассустоит ждать уже в ближайшее время, сообщается на сайте украинского лидера."Вближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это совсеми иностранными инвесторами", – заявил Владимир Зеленский на площадке мультимедийногоцентра Spalah. "Яговорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сообщил президент Украины.Также отметил, что в настоящее время идетработа над "реформаторскими" законопроектами, которые должны способствоватьразвитию малого и среднего бизнеса в стране. "Что может сделать власть? Властьможет не мешать и только помогать", — заявил политик.Этим обещаниям,разумеется, хочется верить. Однако есть повод заподозритьв трусости. Напомним, ранее он пообещал урегулироватьконфликт в Донбассе мирным способом, но после его отъезда ВСУ продолжилиобстреливать ДНР и ЛНР.