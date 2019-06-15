Президентское кадетское училище в Кемерове уже 1 сентября примет первых воспитанников. Школьников отберут по конкурсу. Всего здесь будут жить и учиться 840 кадетов. Акцент - на информационных технологиях.

Президентское кадетское училище в Кемерове уже 1 сентября примет первых воспитанников. Школьников отберут по конкурсу. Всего здесь будут жить и учиться 840 кадетов. Акцент — на информационных технологиях.Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове составит около 8 человек на место, сообщает телеканал "Россия 24".