В семье рэпера пополнение – жена родила ему сына

В семье рэпера пополнение – жена родила ему сынаИзвестный белорусский рэпер Макс Корж стал отцом во второй раз. Как пишет "СтарХит", супруга Татьяна родила исполнителю сына. Имя новоиспеченного наследника пока не называется, о беременности жены Корж решился рассказать поклонникам только в марте, так что видимо первое время пара будет скрывать малыша от любопытных глаз.Макс и Татьяна поженились в 2012 году. Пара уже ростит дочь Эмилию – девочки шесть лет. Малышка профессионально занимается балетом. Корж не раз заявлял в беседах с журналистами, что мечтает о большой семье и намекал на будущее пополнение.