Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в ближайшие годы известные околоземные астероиды не представляют угрозы для Земли - опасности их столкновения с планетой нет.

Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в ближайшие годы известные околоземные астероиды не представляют угрозы для Земли — опасности их столкновения с планетой нет.Ученый пояснил, что орбиты почти всех крупных околоземных астероидов размером от одного километра и более, столкновение каждого из которых с Землей может привести к катастрофическим последствиям, известны, и в ближайшие годы жителям нашей планеты ничего не грозит.Также, по словам Сергея Нароенкова, Земле не угрожают астероиды размером около 140 метров, передает ТАСС. Орбиты таких объектов уже просчитаны на будущие 100-150 лет, и пока столкновений не предвидится. Ученый отметил, что орбиты всех обнаруженных астероидов, — сейчас известно о порядка 18 тысяч таких объектов, — определены, и по данным расчетов, их столкновение с Землей не прогнозируется.