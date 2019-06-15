В связи с обнаружением в центре Берлина авиабомбы времен второй мировой войны около трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено.

В связи с обнаружением в центре Берлина авиабомбы времен второй мировой войны около трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено.Американская 10-киллограммовая бомбы была обнаружена в минувшую пятницу во время строительных работ, проводимых неподалеку от центральной площади Берлина Александерплац, передает РИА Новости. После эвакуации жителей, завершившейся к полуночи, началась операция по обезвреживанию боеприпаса, успешно к 01:45 по местному времени.ТАСС напоминает, что в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 миллионов авиабомб различных калибров, более 20 процентов из которых не разорвались. В результате до сих пор рабочие при проведении земляных и строительных работ обнаруживают взрывоопасные предметы раз в несколько месяцев. Как правило, угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.До сих пор самой массовой в Германии была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года, когда из-за операции по обезвреживанию авиабомбы свои жилища были вынуждены временно покинуть около 60 тысяч человек.