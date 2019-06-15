МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.

МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в ведомстве, подчеркнув, что стрелявшая является жительницей Северной Осетии Маликой Джикаевой.Отмечается, что руководитель МВД РФ по Чечне Руслан Алханов поручил сотрудникам собственной безопасности провести расследование инцидента, по результатам которой полицейские, допустившие стрельбу, понесут строгую дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.Что касается самой "героини", то в ее отношении в МВД Чечни пообещали принять "меры в соответствии с действующим законодательством".