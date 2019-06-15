У берегов Турции в Эгейском море затопили пассажирский самолет Airbus A330. Специально - для развлечения дайверов. Это самый большой лайнер, который будут использовать в этих целях. Длина самолета 60 метров, вес 90 тонн.

У берегов Турции в Эгейском море затопили пассажирский самолет Airbus A330. Специально — для развлечения дайверов. Это самый большой лайнер, который будут использовать в этих целях. Длина самолета 60 метров, вес 90 тонн. Лежит он на глубине 30 метров, сообщает телеканал "Россия 24".