В селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Травмы получили пять человек, один из них скончался.

В селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, конфликт, переросший в драку, возник на бытовой почве​​​. Травмы получили пять человек, двое из них были госпитализированы.Позже один из потерпевших (мужчина 1985 года рождения) скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что конфликт возник из-за того, что цыгане приставали к местным девушкам. Участники сельского схода села перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал" в районе 650-го километра. Региональное управление УГИБДД обратилось к водителям с просьбой выбирать маршруты объезда, передает ТАСС. К настоящему времени движение на участке трассы М5 "Урал" у села Чемодановка восстановлено в полном объеме.Сейчас в Чемодановке работает следственно-оперативная группа. В Бессоновском районе введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина рассказала "Интерфаксу", что глава региона Иван Белозерцев в данный момент находится в Чемодановке. Он уже принял участие в сходе граждан и заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД."Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!" – заявил Белозерцев на своей странице в Instagram.