Задержанный совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний...

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконном приобретении права на чужое имущество.Установлено, что задержанный совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний. Организации причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 миллиардов рублей.14 июня 2019 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве один из участников группы, 57-летний мужчина, был задержан. В тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».15 июня 2019 года Тверским районным судом г. Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28