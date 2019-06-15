В течение ночи на субботу, 15 июня, площадь бушующего в пригороде столицы Бурятии природного пожара возросла почти в восемь раз: с 64 до 500 гектаров. К тушению огня привлечены более 100 человек.

В течение ночи на субботу, 15 июня, площадь бушующего в пригороде столицы Бурятии природного пожара возросла почти в восемь раз: с 64 до 500 гектаров. К тушению огня привлечены более 100 человек.Лесной пожар возник накануне в Заиграевском районе республики, столб дыма был виден из центра Улан-Удэ, передает ТАСС. Возгорание произошло по вине местного населения, тушение огня осложнено порывистым ветром. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.С минувшего четверга, 13 июня, в Улан-Удэ и центральных районах Бурятии установилась сухая погода, столбики термометров поднимаются до отметок 34-35 градусов выше нуля.