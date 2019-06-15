Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).

Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР). Об этом сообщает Sky News, сотрудники которого задались вопросом, насколько это уместно, когда речь идет о секретных разработках.Министерство обороны Соединенного Королевства считает, что присутствие в этой цепочке принадлежащей китайцам фирмы "не создает рисков". Lockheed Martin (производитель F-35), в свою очередь, подчеркнула, что не в курсе таких деталей касательно Exception PCB. Другая американская компания, GE Aviation, поставляющая эти британо-китайские платы LM, заверяет: в данной ситуации все безопасно. В то же время, еще один производитель плат, Hallmark Electronics, информировал, что внедрение в них "левых" чипов все же возможно, поэтому на самом деле все не так радужно, ведь продукция Exception PCB используется в компонентах, контролирующих основные системы F-35.Эту тему журналисты подняли на фоне скандала с Huawei, которую Вашингтон "наказал" санкциями. После этого китайская компания сообщила о планах расширения сотрудничества с российскими партнерами. В частности, это касается области ИИ.