Обмен пленными в Донбассе в формате всех на всех может занять не больше недели. Донецк и Луганск - готовы. Но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2019-viktor-medvedchuk-donbass-gotov-proizvesti-obmen-plennymi-zelenskij-net.html" target="_blank">Виктор Медведчук: Донбасс готов произвести обмен пленными, Зеленский - нет</a> - Обмен пленными в Донбассе в формате всех на всех может занять не больше недели. Донецк и Луганск - готовы. Но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере.
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2019-viktor-medvedchuk-donbass-gotov-proizvesti-obmen-plennymi-zelenskij-net.html]Виктор Медведчук: Донбасс готов произвести обмен пленными, Зеленский - нет[/url] - Обмен пленными в Донбассе в формате всех на всех может занять не больше недели. Донецк и Луганск - готовы. Но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере.