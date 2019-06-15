Обмен пленными в Донбассе в формате всех на всех может занять не больше недели. Донецк и Луганск - готовы. Но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере.

Обмен пленными в Донбассе в формате "всех на всех" может занять не больше недели. Донецк и Луганск — готовы. Но тянет с решением Зеленский. Об этом написал глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Твиттере, сообщает телеканал "Россия 24".