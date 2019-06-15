Экс-супруга известного режиссера поделилась романтическим видео, на котором запечатлена с бойфрендом. Светлана Бондарчук просто светится от счастья.

Экс-супруга известного режиссера поделилась романтическимвидео, на котором запечатлена с бойфрендом. Светлана Бондарчук просто светится от счастья.В Сети обсуждают личный ролик, выложенныймоделью и светской львицей на своей странице в Instagram. Светлана Бондарчук и ее возлюбленный, директорпроектов дизайн-студии Сергей Харченко находятся в Сочи, где подходит к концуфестиваль "Кинотавр".Трогательное видео, которое опубликовала в микроблоге СветланаБондарчук, восхитило ее поклонников. "В городе Сочи яркие ночи", – подписала роликбывшая жена Федора Бондарчука.Фолловеры отметили, что и она, и Сергей Харченко выглядят оченьсчастливыми в кадре. "Светятся от счастья) Приятно посмотреть на таких", "Вы очень позитивная пара! Будьте счастливы!", "Какие же выклассные", "Как приятно смотреть на счастливых, красивых людей", – комментируют видеоролик подписчикиНапомним, в мае этого года объявила о радостномсобытии. В ее семье случилось пополнение. Модель опубликовала несколькофотографий и видео на своей официальной странице в Instagram. "Три девочкии два мальчика", – подписала ролик светская львица, запечатлев во времякормления новорожденных щенят от ее собаки – лабрадудля Фанни.