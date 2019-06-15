Экс-супруга известного режиссера поделилась романтическим
видео, на котором запечатлена с бойфрендом. Светлана Бондарчук просто светится от счастья.
Экс-супруга известного режиссера поделилась романтическим
видео, на котором запечатлена с бойфрендом. Светлана Бондарчук просто светится от счастья.
В Сети обсуждают личный ролик, выложенный
моделью и светской львицей на своей странице в Instagram. Светлана Бондарчук и ее возлюбленный, директор
проектов дизайн-студии Сергей Харченко находятся в Сочи, где подходит к концу
фестиваль "Кинотавр".
Трогательное видео, которое опубликовала в микроблоге Светлана
Бондарчук, восхитило ее поклонников. "В городе Сочи яркие ночи", – подписала ролик
бывшая жена Федора Бондарчука.
Фолловеры отметили, что и она, и Сергей Харченко выглядят очень
счастливыми в кадре. "Светятся от счастья) Приятно посмотреть на таких", "Вы очень позитивная пара! Будьте счастливы!", "Какие же вы
классные", "Как приятно смотреть на счастливых, красивых людей", – комментируют видеоролик подписчики
Напомним, в мае этого года объявила о радостном
событии. В ее семье случилось пополнение. Модель опубликовала несколько
фотографий и видео на своей официальной странице в Instagram. "Три девочки
и два мальчика", – подписала ролик светская львица, запечатлев во время
кормления новорожденных щенят от ее собаки – лабрадудля Фанни.