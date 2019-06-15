Вот уже несколько лет поклонники гадают, кто является биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. Наиболее вероятной претенденткой является исполнительница Анастасия Стоцкая. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в этом вопросе.

Вот уже несколько лет поклонники гадают, кто является биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. Наиболее вероятной претенденткой является исполнительница Анастасия Стоцкая. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в этом вопросе."Анастасия Стоцкая не имеетникакого отношения к детям Киркорова. Какие бы слухи не кружили вокруг нее, биологическаямать у них совершенно другая женщина. Дети певца родились под Планетой Солнца иеще около трех лет никто не узнает про их мать. Это красивая женщина, котораяживет за границей, у нее не русское происхождение. Спустя некоторое времякакая-то первоначальная информация о ней начнет проскальзывать в прессу, а чутьпозже эта дама и вовсе выйдет из тени", – уверенаПо ее словам, мать детей Киркоровасама по себе очень яркая личность. И она не будет специально рассказывать всемисторию своих отношений с певцом. "Все произойдет совершенно случайно. Апросто хорошая приятельница Киркорова – талантливая, но недостаточнореализованная. Поэтому, чтобы привлечь внимание к своей персоне, певица непротив шуток про родство с Киркоровым", – сказала гадалка.Что касается Филиппа, то посудьбе ему и было написано иметь двух разнополых детей. Сын Киркорова взялбольше от отца, а вот дочь – от матери. Янко предсказала, что чуть позже певецзахочет иметь еще одного ребенка. Если он примет такое решение, то матерьюстанет уже другая женщина.