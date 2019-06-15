Вот уже несколько лет поклонники гадают, кто является биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. Наиболее вероятной претенденткой является исполнительница Анастасия Стоцкая. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в этом вопросе.
Вот уже несколько лет поклонники гадают, кто является биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. Наиболее вероятной претенденткой является исполнительница Анастасия Стоцкая. Ясновидящая Галина Янко поставила точку в этом вопросе.
"Анастасия Стоцкая не имеет
никакого отношения к детям Киркорова. Какие бы слухи не кружили вокруг нее, биологическая
мать у них совершенно другая женщина. Дети певца родились под Планетой Солнца и
еще около трех лет никто не узнает про их мать. Это красивая женщина, которая
живет за границей, у нее не русское происхождение. Спустя некоторое время
какая-то первоначальная информация о ней начнет проскальзывать в прессу, а чуть
позже эта дама и вовсе выйдет из тени", – уверена
По ее словам, мать детей Киркорова
сама по себе очень яркая личность. И она не будет специально рассказывать всем
историю своих отношений с певцом. "Все произойдет совершенно случайно. А
просто хорошая приятельница Киркорова – талантливая, но недостаточно
реализованная. Поэтому, чтобы привлечь внимание к своей персоне, певица не
против шуток про родство с Киркоровым", – сказала гадалка.
Что касается Филиппа, то по
судьбе ему и было написано иметь двух разнополых детей. Сын Киркорова взял
больше от отца, а вот дочь – от матери. Янко предсказала, что чуть позже певец
захочет иметь еще одного ребенка. Если он примет такое решение, то матерью
станет уже другая женщина.