Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание . Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года из-за ..

Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание "". Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года из-за подозрений в шпионаже. 15 июня 2020 года американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима.