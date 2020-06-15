Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание . Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года из-за ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2020-amerikancu-dali-16-let-kolonii-za-shpionazh-v-rossii.html" target="_blank">Американцу дали 16 лет колонии за шпионаж в России</a> - Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание . Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года из-за ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2020-amerikancu-dali-16-let-kolonii-za-shpionazh-v-rossii.html]Американцу дали 16 лет колонии за шпионаж в России[/url] - Московский городской суд вынес приговор гражданину США, подданному Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану, передает сетевое издание . Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года из-за ..