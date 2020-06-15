Под занавес последнего месяца весны депутаты регионального Законодательного Собрания провели очередное дистанционное заседание

Задач в повестке было много: согласовать кандидатуру нового вице-губернатора, рассмотреть налоговые льготы для предпринимателей, а также принять важные законы о льготной ипотеке для работников культуры, «наливайках» в жилых домах и дневных «тихих часах».Надёжная точка опорыНи для кого не секрет, что за последние пару месяцев региональный бизнес столкнулся с массой проблем - пандемия погрузила в анабиоз сотни фирм. Дабы поддержать владимирских предпринимателей, народные избранники подготовили объёмный пакет налоговых льгот. Благодаря ему ощутимо снизят ставки по упрощённой системе налогообложения для направлений, которые наиболее пострадали из-за новой коронавирусной инфекции. Кроме того, приняли «закон о самозанятых» (подробнее об этом мы рассказываем на с.10).Культура - ещё одна сфера, практически полностью парализованная в последнее время. Выходившие на сцену актёры и музыканты последний раз слышали благодарные аплодисменты публики ещё зимой. Преподаватели школ культуры уже не первый месяц общаются со своими учениками лишь по видеосвязи. Доходы упали, а когда жизнь вернётся в прежнее русло - непонятно.Однако депутаты не оставили хранителей «культурного кода» наедине с испытаниями. Наш регион станет первым, где введут льготную ипотеку для работников государственных и муниципальных учреждений культуры. Соответствующий документ разработали по аналогии с «медицинской ипотекой», которую успешно применяют уже более 4 лет. Закон одобрили на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению, он вступит в силу уже через полгода.- Льгота выражается в субсидии на уплату первоначального взноса в размере 20% расчётной стоимости приобретаемого жилья, - говорит депутат регионального Заксобрания и автор законопроекта Александр Цыганский. - Кроме того, в течение 5 лет на половину процентной ставки по кредиту будут поступать субсидии. Считаю, что мы сможем выполнить главные задачи, которые перед собой ставили, принимая этот закон, а именно: сохранить в отрасли культуры уже существующие высококвалифицированные кадры и привлечь молодых специалистов.Льготной ипотекой смогут воспользоваться работники культуры, возрастом не старше 45 лет. Если в сфере трудятся оба супруга или дети, которые разделяют профессию вместе с родителями, то возрастного ограничения не будет. Правда, субсидирование получат только сотрудники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.Доказал на делеЕщё один важный итог майского заседания - в должности первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству утвердили Александра Ремигу. В статусе врио он занимал ответственный пост около 2 месяцев и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Глава региона Владимир Сипягин, лично представивший его депутатам, так оценил результаты работы кандидата:- Руководство экономическим блоком в непростой период пандемии - серьёзное испытание для любого руководителя. Это отличная проверка профессионализма, ответственности, организаторской компетенции и стрессоустойчивости.Народные избранники задали будущему заместителю губернатора ряд актуальных вопросов региональной «повестки». Он поделился своими планами по развитию экономики региона, пояснил график выхода бизнеса из ограничительного режима и рассказал, как видит развитие сферы туризма в нашем регионе. Ответы удовлетворили депутатов, и Александр Ремига получил «зелёный свет» от абсолютного большинства фракций Законодательного Собрания.Хватит это терпеть!Не забыли и о законах, охраняющих покой граждан. Жители области давно сетовали на меломанов, которые от рассвета и до заката готовы самозабвенно слушать музыку, не жалея динамиков колонок и нервов молодых родителей, не знающих, как обеспечить дневной сон своим детям.Идею оградить владимирцев от шума в часы отдыха депутаты единодушно поддержали. Правда, как добиться этого - мнения разошлись. Авторы законопроекта предложили ввести «тихий час» с 13 до 15 часов и обеспечить уважительное отношение к нему угрозой штрафов. Однако первый вариант законопроекта, который депутаты приняли 25 марта, отклонил губернатор.Усовершенствовать документ поручили согласительной комиссии. Прописали уточнения. Например, под запрет не должны попадать ремонтно-строительные и земляные работы. Также в законе чётко обозначили понятийный аппарат, указали, что именно нужно считать нарушением тишины и покоя. Кроме того, определили временные границы и объекты, на которые распространяется запрет.Теперь любители пошуметь должны «держать себя в узде» днём - с 13.00 до 15.00 и ночью -с 22.00 до 6.00.Утвердили и принятый ранее в первом чтении закон, который ограничивает торговлю спиртным в пристройках к жилым домам. Отныне покупать алкоголь в «наливайке» под окном будет нельзя. «Господа», ведущие праздный образ жизни, уже не смогут столь рьяно нарушать покой добропорядочных граждан спонтанными хмельными выходками, ведь многие «рюмочные» попросту прикроют. Запрет на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях не коснётся лишь заведений с общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 50 кв. метров.- Не хочется всех «стричь под одну гребёнку» и закрывать без разбору все кафе и рестораны, - говорит председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. - Среди них есть вполне приличные. Но не стоит забывать, что мы вводим ограничения по многочисленным просьбам жителей области, которым соседство с «наливайками» доставляет массу неприятностей. Считаем излишним вводить полный запрет на деятельность предприятий общепита, расположенных в жилых домах. Но если жалобы от людей будут продолжаться, то будем ужесточать меры.