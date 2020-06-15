В матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу Шальке-04 на поле домашней Фельтинс-Арены в Гельзенкирхене сыграл вничью с Байером из Леверкузена – 1:1.

В матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу "Шальке-04" на поле домашней "Фельтинс-Арены" в Гельзенкирхене сыграл вничью с "Байером" из Леверкузена – 1:1.Счет в матче на 51-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Даниэль Калиджиури. Его одноклубник Хуан Миранда спас гостей от поражений, отправив мяч в свои ворота на 81-й минуте."Шальке" довел безвыигрышную серию в бундеслиге до 13 матчей (семь поражений, шесть ничьих) и с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Байер" расположился на четвертой строчке, имея в активе 57 очков.В параллельной встрече "Аугсбург" на выезде благодаря голу Флориана Нидерлехнера на первой минуте обыграл "Майнц"(1:0) и с 35 очками поднялся на 13-е место в таблице, "карнавальники" же занимают 15-е место, имея в активе 31 очко.