В игре с испанцами на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России руководствовалась тонким психологическим расчетом, о котором главный тренер Станислав Черчесов рассказал в интервью телеканалу Россия 1.

В игре с испанцами на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России руководствовалась тонким психологическим расчетом, о котором главный тренер Станислав Черчесов рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".За день до чемпионата сборная Испании сменила тренера, напомнил Черчесов, отметив, что "это в плюс никогда не идет". При подготовке к играм тренерский штаб изучает штаб соперника, "в частности, главного тренера"."И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет", — рассказал Черчесов. "Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик", — добавил он.Главный тренер сборной РФ также отметил, как изменилось состояние футбола в стране. "Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за "Спартак", и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли. И на каких стадионах сейчас играем", — сказал он.С того момента в стране, по его словам, помимо государственных появилось порядка 200 частных футбольных школ. "Во двор выходишь, и там нет уже Рональдо с майкой. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее", — рассказал Черчесов.Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу, который проходил в РФ. Россияне обыграли испанцев и вышли в четвертьфинал чемпионата.