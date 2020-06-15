Дата встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции, которая ранее была намечена на воскресенье, 14 июня, будет согласована дополнительно, проинформировал российский МИД.

Дата встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции, которая ранее была намечена на 14 июня, будет согласована дополнительно, проинформировал российский МИД.Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, по поручению президентов РФ и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают над проблемой ливийского урегулирования. Эксперты этих министерств находятся в постоянном контакте, работа продолжается.Эксперты находятся в контакте в интересах согласования прекращения огня и налаживания переговорного процесса в Ливии.