Один из пострадавших в результате столкновения поезда и автобуса был экстренно доставлен в лечебное учреждение на вертолете. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ЧП и выясняют степень вины его участников.

В воскресенье, 14 июня, поезд врезался в пассажирский автобус на железнодорожном переезде в муниципалитете Стухаржов, расположенном к юго-востоку от Праги.Как сообщили в полиции, в салоне автобуса находились двенадцать человек, десять из них пострадали. Один из травмированных был экстренно доставлен в больницу вертолетом.В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств инцидента и выясняют степень вины его участников.