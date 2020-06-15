На днях умер известный советский актер Михаил Кокшенов. Артист несколько раз был женат, и на похоронах собрались все его близкие.

На днях умер известный советский актер Михаил Кокшенов. Артист несколько раз был женат, и на похоронах собрались все его близкие.За плечами Михаила Кокшенова три брака. Первой женой артиста стала стюардесса Нина Вокрош. Она была на 20 лет младше актера. Нина родила Михаилу дочь – Алевтину Вокрош. Однако брак завершился спустя год. Затем Кокшенов женился не предпринимательнице по имени Елена. Эти отношения продлились 20 лет. Детей у пары не было. В третий раз актер женился на бизнесвумен Наталье Лепехиной. У избранницы актера две взрослые дочери от прошлых отношений – Татьяна и Ольга. А еще у Михаила Кокшенова были отношения с художницей Аллой Шавыриной. Она родила ему дочь Марию.Алевтина и Мария редко общались с именитым отцом. Знакомые и друзья рассказали, что до какого-то периода Михаилу Кокшенову было неинтересно заниматься их воспитанием. Более того, по слухам, долгое время актер не хотел признавать Алевтину, но когда девочке исполнилось 14, все же оттаял. Ближе к концу жизни он попытался наладить общение с дочками. И те пришли проводить знаменитого отца в последний путь.5 Июн 2020 в 3:37 PDTВ эфире программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ репортеры выяснили, что Михаил Кокшенов не оставил завещания, но при этом все записал на жену Наталью, а оставшиеся деньги ушли на лечение (. – Прим.ред.). Одна из подруг артиста сообщила, что дочери отказались от наследства: "Никто ни на что не претендует, так как дочки взрослые и обеспеченные люди".Речь идет о квартире в новом доме неподалеку от "Мосфильма" общей площадью 300 квадратных метров и загородном доме с большим участком и альпийской горкой.