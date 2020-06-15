С понедельника Народная милиция ДНР уменьшит уровень боеготовности своих подразделений.

С понедельника Народная милиция ДНР уменьшит уровень боеготовности своих подразделений. Это связано со стабилизацией обстановки на линии соприкосновения с украинской армией, сказано в постановлении главы республики Дениса Пушилина.Высшая степень боевой готовности действовала в военных частях ДНР и ЛНР с 20 мая 2020 года, пишет ТАСС. Это было связано с обострением ситуации в Донбассе.Как сказано в заявлении на официальном сайте главы ДНР, снизить степень боевой готовности позволила проверка работы органов государственного и военного управления республики.