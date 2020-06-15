Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из задания Капитолия 11 статуй, включая Джефферсона Дэвиса.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из задания Капитолия 11 статуй, включая Джефферсона Дэвиса. Джефферсон Дэвис родился в 1808 году и получил имя в честь Томаса Джефферсона — автора Декларации независимости, отца-основателя США и третьего президента страны. Талантливейший человек, государственный деятель, философ, архитектор масштаба титанов эпохи Просвещения, хотя тоже рабовладелец. Его мемориальный комплекс в Вашингтоне пока не разрушен, но, видимо, руки дойдут и до него. Ведь где остановиться?Пока же Нэнси Пелоси выступила против статуи рабовладельца Джефферсона Дэвиса в холле Конгресса. "Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. Статуи должны быть убраны", — заявила Пелоси.Речь идет о статуях конфедератов. Что касается самого Джефферсона Дэвиса, то он — вполне себе либеральный рабовладелец. Управляющим на его плантациях стал негр, а рабы обрабатывали и свои личные участки земли, урожай с которых был их собственностью. Наконец, Джефферсон Дэвис с супругой усыновили негритянского мальчика, который воспитывался вместе с их детьми без каких-либо различий. Джефферсон Дэвис, воспользовавшись правом на выход, в 1861 году увел за собой 11 штатов и избрался в них первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки на 6 лет.Он хотел мирно, но войну начали северяне. Президент Авраам Линкольн бился не столько за равноправие негров — его нет в США до сих пор — сколько за целостность страны. Это была война с американскими сепаратистами под лозунгом отмены права собственности на человека. Одержав победу, Линкольн призвал отказаться от мести. Инициатива не прошла. Самого президента Линкольна застрелили, а США сегодня перенасыщены местью.Инициатива Нэнси Пелоси убрать статуи исторических деятелей из холла Конгресса — месть. Но месть и обрушение статуй и памятников — по всей Америке. В Ричмонде (штат Вирджиния) памятник Джефферсону Дэвису бунтовщики свалили. Статуя главнокомандующего армии конфедератов генерала Ли повреждена и сбита с постамента в Монтгомери (штат Алабама). Толпа при этом улюлюкала, а проезжавшие машины одобрительно гудели. В Бирмингеме (штат Алабама) снесли медную фигуру основателя города Чарльза Лина. Но этого оказалось мало. Мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин возглавил группу энтузиастов со специальным снаряжением и разрушил обелиск высотой с пятиэтажный дом "Солдатам и морякам Конфедерации". Ранее инициативная группа хотела избавиться от памятника, простоявшего 115 лет, через суд, но проиграла процесс. Сейчас это сделано по революционному праву.Один из главных объектов мести — Христофор Колумб. Округ Колумбия, где расположена столица США Вашингтон, еще не переименован, Колумбийский университет пока тоже, но зато статуи Колумба летят одна за одной. Первооткрыватель Америки — теперь символ расизма, рабовладения и геноцида.Колумба активисты свалили в городе Сент-Пол (штат Миннесота). В Ричмонде (штат Вирджиния) монумент Колумба пытались поджечь, а потом веревками стянули и утопили в озере. В Бостоне (штат Массачусетс) Колумба обезглавили — как месть за превосходство белых.Ненависть такова, что не удивлюсь, если Белый дом в один прекрасный день перекрасят в черный. Почему, собственно, он должен быть именно белым? Не намек ли это на что-то?Скажете, такое невозможно? А возможно ли, чтобы руководство городской полиции символически омывало ноги черному активисту, встав перед ним на колени?Но если уж вернуться к снесенным памятникам, то ведь пьедесталы-то от них остались. Кого на пьедестал? Тогда уж прежде всего лидеров американских индейцев, ведь именно они первыми вступили в противостояние с белыми колонизаторами и, неся огромные потери, бились с ними чуть ли не до конца XIX века, пока не оказались в резервациях. И это будет честно, коли идти до конца.На пьедестале, например, может заслуженно оказаться вождь чоконенов Кочис. На боевом счету его племени — до 5000 белых колонистов.Сильный кандидат на пьедестал — Сидящий Бык — вождь племени хункпапа. В 1876 году он собрал объединенное войско шайеннов и сиу и в долине Литтл-Бигхорн наголову разбил конницу генерала Джорджа Кастера. Сам Кастер при этом был изуродован и брошен на поле боя. В той битве Сидящему Быку помогал Неистовый Конь — вождь племени оглала. Непримирим по отношению к захватчикам. Предательски убит.На пьедестал вполне достоин взойти и вождь племени хункпапа по имени Желчь, он же — Красный Ходок. В битве при Литтл-Бигхорн потерял троих детей и двух жен.Так или иначе, а сбрасывая с пьедестала одних, возвеличивают других. Таков закон. Пьедесталы не могут оставаться пустыми. Такая же тема возникает и в Европе, где руинировать кумиров прошлого первыми в нашем веке принялись в Британии, а потом мода перекинулась и на континент.В Лондоне сначала осквернили, а потом аккуратно сняли памятник работорговцу XVIII века Роберту Миллигану. Фигура простояла больше 110 лет, а была воздвигнута "в знак гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".Достижениями Роберта Миллигана были владение Вест-Индской компанией и сотни рабов на сахарных плантациях Ямайки. Собственно, ничего оригинального для его современников — состоятельных джентльменов. Обычное колониальное прошлое Британии. И если уж британцы взялись снимать памятники колониальных времен, то почему бы не изъять хотя бы пару бриллиантов из короны ныне здравствующей английской королевы Елизаветы Второй? Ведь и они тоже — своего рода памятники колониального прошлого, а значит, и работорговле, и расизму. Пусть, например, Куллинан II отправится обратно в Южную Африку, а Кохинур — в Индию. Думаю, дело дойдет и до этого, если нынешнее поколение прогрессивных подданных Ее Величества будет последовательно.И еще непонятно, доколе в Национальной портретной галерее в Лондоне будет висеть изображение Редьярда Киплинга — поэта, прославлявшего "бремя белого человека", который в заморских странах "правит тупой толпой то дьяволов, то ли детей". Еще четыре года назад потрет Киплинга приезжал в Москву по обмену с Третьяковой. Сейчас такое трудно себе представить.Пока Киплинг ждет своего часа, в Бристоле сняли с постамента Эдварда Колстона — благороднейший джентльмен XVIII века, член парламента и работорговец.Планы тоже впечатляют. Сейчас в Британии обсуждается список местного отделения движения BLM ("Черные жизни имеют значение") из 60 исторических фигур на удаление с постаментов британской истории. Среди них, например, адмирал Нельсон и основатель компании De Beers Сессил Родс. Королева Виктория уже осквернена. Могла ли она подумать, что когда-нибудь тоже станет цветной? Черчилль еще держится, но из последних сил. На нем уже написали: "Расист". Название знаменитой на весь мир благодаря песне The Beatles улицы Ливерпуля Penny Lane тоже уже закрашено черным. Ведь и Джеймс Пенни, а улица названа в его честь, в XVIII веке был работорговцем. В общем, "до основания". Столь знакомо по нашему собственному опыту.Занимается огонек всегда в культурных переменах. Из манифеста "Пощечина общественному вкусу" 1912 года от группы молодых поэтов-кубофутуристов, среди которых Маяковский, Хлебников, Бурлюк: "Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней".Проходили. Добро пожаловать в большой социальный эксперимент. Впереди много интересного, но и очень жестокого. Главное не терять темп.