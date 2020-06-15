Телеканал Dомашний объявил
о начале съемок нового сезона сериала Женский доктор. В свежих сериях
медицинской мелодрамы герой актера Петра Рыкова, возможно, сможет стать
счастливым.
Телеканал Dомашний объявил
о начале съемок нового сезона сериала "Женский доктор". В свежих сериях
медицинской мелодрамы герой актера Петра Рыкова, возможно, сможет стать
счастливым.
В центре сюжета
теленовеллы "Женский доктор" акушер-гинеколог Александр Родионов. В прошлом
сезоне картины герой остался с разбитым сердцем. Создатели ленты обещают, что в
новых эпизодах обаятельному доктору представится шанс стать счастливым.
Возможно, к Александру Родионову
вернется экс-возлюбленная Наталья Тимченко. Может, доктора приведет в чувства новая
зазноба, или душевная рана затянется благодаря девушке из прошлого.
Рядом с Александром постоянно
будет оказываться обаятельная Карина. Между героями наметится романтическая
линия. Однако выяснится, что девушка преследует корыстную цель.
Главная интрига свежего
сезона сериала "Женский доктор" закрутится вокруг загадочного персонажа – Ольги
Викторовны Ольховской. Роковая красавица сможет изменить судьбу одного из
героев и повлиять на работу всей клиники. Эта роль досталась актрисе Катерине
Тышкевич.
Герой Игорь Гордеев, по
словам создателей – "темная лошадка". Он коварный карьерист без сердца. Гордеев думает только о прибыли. Противостоит персонажу заведующая отделением
репродуктологии Рита Андреевна. Игорь ненавидит Риту, но не может не поддаться ее очарованию.