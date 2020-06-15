Телеканал Dомашний объявил о начале съемок нового сезона сериала Женский доктор. В свежих сериях медицинской мелодрамы герой актера Петра Рыкова, возможно, сможет стать счастливым.

Телеканал Dомашний объявило начале съемок нового сезона сериала "Женский доктор". В свежих серияхмедицинской мелодрамы герой актера Петра Рыкова, возможно, сможет статьсчастливым.В центре сюжетателеновеллы "Женский доктор" акушер-гинеколог Александр Родионов. В прошломсезоне картины герой остался с разбитым сердцем. Создатели ленты обещают, что вновых эпизодах обаятельному доктору представится шанс стать счастливым.Возможно, к Александру Родионовувернется экс-возлюбленная Наталья Тимченко. Может, доктора приведет в чувства новаязазноба, или душевная рана затянется благодаря девушке из прошлого.Рядом с Александром постояннобудет оказываться обаятельная Карина. Между героями наметится романтическаялиния. Однако выяснится, что девушка преследует корыстную цель.Главная интрига свежегосезона сериала "Женский доктор" закрутится вокруг загадочного персонажа – ОльгиВикторовны Ольховской. Роковая красавица сможет изменить судьбу одного изгероев и повлиять на работу всей клиники. Эта роль досталась актрисе КатеринеТышкевич.Герой Игорь Гордеев, пословам создателей – "темная лошадка". Он коварный карьерист без сердца. Гордеев думает только о прибыли. Противостоит персонажу заведующая отделениемрепродуктологии Рита Андреевна. Игорь ненавидит Риту, но не может не поддаться ее очарованию.