Прошла неделя после того, как Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Погиб водитель грузового автомобиля Сергей Захаров. Актер уже признал вину. Вероятно, через два месяца ему вынесут приговор.

Прошла неделя после того, как Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Погиб водитель грузового автомобиля Сергей Захаров. Актер уже признал вину. Вероятно, через два месяца ему вынесут приговор.Экс-полковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Макиенко считает, что Михаила Ефремова ждет хорошая жизнь в тюрьме. Скорее всего, это будет загородное общежитие, где все работают – копают картошку, пропалывают грядки, трудятся в полях...Однако артист вряд ли будет выполнять такую утомительную работу. Вероятно, Михаил Олегович будет библиотекарем, который заполняет карточки.У Ефремова даже будут деньги. Никто не запретит, если он захочет заказать еду из ресторана. Онлайн-заказы делать можно. Телефон у актера, разумеется, будет, но лишь в определенные часы. Михаилу Олеговичу могут разрешить пользоваться ноутбуком, с помощью которого он будет, например, узнавать новости и смотреть фильмы. Не исключается и наличие телевизора.В комнате с артистом будут жить еще несколько заключенных. Если появятся возможность и желание, Ефремов может сделать косметический ремонт.12 Июн 2020 в 2:36 PDTБлагодаря примерному поведению, Михаил Олегович попадет в отдельную квартиру или небольшой дом, которые находятся в том же населенном пункте, где и колония. "Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик. Можно найти люксовый вариант.Но тогда придется ходить на работу в колонию", – рассказал Макиенко.