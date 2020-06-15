Звезда сериала Друзья помогла благотворительной организации, занимающейся защитой гражданских прав американцев. Решение Дженнифер Энистон поддержал ее бывший муж Брэд Питт.

Звезда сериала "Друзья"помогла благотворительной организации, занимающейся защитой гражданских правамериканцев. Решение Дженнифер Энистон поддержал ее бывший муж Брэд Питт.Энистон и Брэдприсоединились к Black Lives Matter – объединению, которое выступает противнасилия в отношении темнокожего населения. Дженнифер перевела миллион долларовна счет благотворительной организации Color of Change. Через пару дней еепримеру последовал Брэд, он отправил такую же сумму.По словам анонимногоисточника, Энистон, узнав о поступке бывшего супруга, пригласила того в гости.Брэд с удовольствием приехал в дом к экс-зазнобе. Знаменитости долго говорили о том, чем еще они могут помочь в деле по искоренению расизма в Америке.Инсайдер сообщилжурналистам, что звезда сериала "Друзья" активно привлекает бывшего супруга кблаготворительности. Воодушевившись, Брэд даже рискнул выйти на акцию протеста.Они оба оченьнеравнодушные люди и действительно хотят помочь", – отмечает другзнаменитостей.19 Янв 2020 в 11:59 PSTБрэд озабочен проблемойрасизма, в том числе, из-за темнокожей наследницы Захары. Артист удочерилдевочку из Эфиопии, будучи в браке с голливудской дивой Анжелиной Джоли. Питтсчитает, что, если американское общество не изменится, в будущем его отпрыскстолкнется с проблемами.