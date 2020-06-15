Прошло девять дней с тех пор, как внезапно умерла Юлия Норкина, супруга популярного ведущего Андрея Норкина. Много всякого муссировалось в Сети вокруг кончины женщины.

Прошло девять дней с тех пор, как внезапно умерла Юлия Норкина, супруга популярного ведущего Андрея Норкина. Много всякого муссировалось в Сети вокруг кончины женщины.Популярная радио– и телеведущая Юлия Норкина скончалась в начале июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не выдержало сердце, по другим – ведущая боролась с тяжелой болезнью. Кто-то намекает на то, что она просто устала жить. , где находилась на карантине с семьей.Близкий друг Норкиных Евгений Спицын прокомментировал эти пересуды: "Все сказки касательно смерти Юлии, которые распространяются в прессе – это сказки и не более того. Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил – это все омерзительно! А уж про измены Андрея – полнейший бред!"Спицын рассказал, что Юлия и Андрей прожили вместе "целую жизнь" – они познакомились, когда ему было всего 17 лет. Спицын учился с Норкиным в одной школе, знал его маму, они дружили семьями. К тому же он неоднократно принимал участие в программах Андрея."Я видел, как после съемок он как вымоченная мочалка, какие там романы на работе?! Тем более до недавнего времени в команде программы, которую ведёт Андрей, работала редактором его дочь Саша", – подметил друг семьи.1 Янв 2019 в 8:16 PSTСейчас семья Норкиных пытается прийти в себя после смерти Юлии. Приемные сыновья ведущих скоро получат аттестат и передут в следующий класс, а летом с родными, вероятно, отправятся отдыхать на юг. Скорее всего, предположил Спицын, семья отправится в Коктебель, где Юля и Андрей регулярно проводили отпуска. "В Крыму они всегда два месяца отдыхали, купались, загорали, наслаждались жизнью", – сообщил к Норкиным человек.