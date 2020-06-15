Футболисты лондонского Челси разгромили Куинз Парк Рейнджерс в контрольном матче перед возобновлением английской премьер-лиги. Синие отправили в ворота соперника семь мячей – 7:1.

Футболисты лондонского "Челси" разгромили "Куинз Парк Рейнджерс" в контрольном матче перед возобновлением английской премьер-лиги. "Синие" отправили в ворота соперника семь мячей – 7:1.У победителей встречи по два мяча забили Рубен Лофтус-Чик и Билли Гилмор, а также по разу отличились Мэйсон Маунт, Оливье Жиру и Виллиан."Челси" в последнем перед перерывом матче дома разгромил "Эвертон" (4:0) и с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Фрэнка Лэмпарда 21 июня на выезде сыграют с "Астон Виллой".