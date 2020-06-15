14 июня в подмосковном парке Патриот Патриарх Московский и всея Руси совершил чин освящения главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

14 июня в подмосковном парке "Патриот" Патриарх Московский и всея Руси совершил чин освящения главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.Глядя на это поистине грандиозное творение церковной архитектуры, трудно поверить, что поражающий воображение храмовый комплекс был построен всего за полтора года, став выражением силы духа страны, великих побед российского оружия и одним из символов тысячелетнего православия.Устремленный на 95 метров в небо главный храм Вооруженных сил России — третий по высоте православный собор в мире после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.Чин Великого освящения и первую Божественную литургию совершаете Патриарх Кирилл. "Сегодня мы как единый народ в этом храме вспоминали подвиги наших воинов. Молились за Отечество наше, дабы Господь оградил страну нашу от врагов внешних и внутренних. Дабы Господь соединил народ наш силой веры и любви к Отечеству. Чтобы мы действительно были способны защитить страну и пробразовывать жизнь к лучшему", — заявил Предстоятель РПЦ.В единой молитве с Патриархом — министр обороны Сергей Шойгу. Благодаря его усилиям и личной энергии храм был воздвигнут точно в срок и во всем великолепии. В дар храму Предстоятель Русской Православной Церкви преподносит чудотворный образ Каплуновской Богоматери. В 1709 году Петр первый привез реликвию в лагерь русской армии. У этой иконы на коленях царь и войско молились перед исторической Полтавской битвой. И сегодня эта икона, свидетельница Полтавской победы, вручается для постоянного размещения здесь.В золотом киоте у алтаре — лик Христа, что испокон веков изображали на хоругвях русского воинства. Главная святыня храма, она же — главная икона Вооруженных сил России — образ Спаса Нерукотворного. Особенность этой удивительной иконы в том, что она была написана до досках, полученных с орудийного лафета, что подняли со дна Невы напротив домика Петра Первого.Главная икона Вооруженных сил России создана на личные средства президента Владимира Путина. А сам храм по решению Предстоятеля стал патриаршим. Московский Первосвятитель принял решение возложить на себя обязанности настоятеля собора, учитывая значение, которое храм имеет для российских армии и флота."Я абсолютно уверен, что все, кто будут приходить сюда, станут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущему. Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце храниться частица той памяти, которой дорожат наша страна, наш народ. Память об отцах и дедах, которые принесли победу и завещали хранить память о ней", — подчеркнул Сергей Шойгу.Храм вмещает 6 тысяч верующих. У него пять престолов и пять куполов. Их соединяют 40 ажурных витражей с силуэтами воинских орденов. От престолов до сводов – мозаичные панно из 40 миллионов фрагментов смальты. Фигуры защитников Отечества всех веков. Над ними трудились 500 художников.Малый храм посвящен равноапостольному князю Владимиру. Он украшен мозаикой и керамикой, расписанной под гжель. Полы отлиты из латуни, с вставками из оникса.Собор — послание будущим поколениям и памятник живым и павшим воинам. В пропорциях храма зашифрованы исторические символы. Высота колокольни — 75 метров — юбилей Победы. Диаметр барабана — 19,45 метра — год Победы. 431 драгоценный камень в иконостасе — образ 431-й стрелковой дивизий Красной Армии.Многие герои тех дивизий приехали сегодня на открытие храма памятника. Среди них и ветеран Владимир Куц . Среди множества знакомых советских наград на его пиджаке и две боевых медали "Пурпурное сердце". Самую узнаваемая и чтимая американская награда, учрежденная еще Джорджем Вашингтоном. Аналог советской медали "За отвагу". Два "Сердца доблести" Владимир Куц получил за то, что спас от фашистов целый раззведвзвод союзников.Особенное место храмового комплекса — мультимедийная галерея "Дорога памяти". Ее длина — 1418 шагов. Образ дней и ночей Великой Отечественной войны. 33 миллионов фотографий и имен участников войны сменяют друг друга. У основания "Дороги памяти" насыпана земля. Ее привезли из всех стран, где покоятся советские бойцы, павшие за освобождение Европы и мира.Воздвигнутый в ознаменование Победы и посвященный триумфу российского оружия храм Вооруженных сил славит Создателя от лица воинов, при этом оставаясь общенациональным храмом памятников, ведь защита российского Отечества — это подвиг всего народа в любой момент земного бытия.