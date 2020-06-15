Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.Установлено, что злоумышленники в период с 2016 по 2018 год, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, их инкассации, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на территории г. Москвы.Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 117 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО, СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены четверо граждан в возрасте от 42 до 56 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28