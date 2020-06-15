Уругвайский вратарь стамбульского Галатасарая Фернандо Муслера получил серьезную травму во время матча 27-го тура чемпионат Турции против Ризерспора.

Уругвайский вратарь стамбульского "Галатасарая" Фернандо Муслера получил серьезную травму во время матча 27-го тура чемпионат Турции против "Ризерспора".На 14-й минуте встречи Муслера столкнулся с нападающим хозяев поля Миланом Шкодой. После этого голкипер не смог подняться и покинул поле на носилках. Как сообщает Fanatik, врачи диагностировали 33-летнему вратарю перелом костей голени и малоберцовой кости правой ноги.Ahh be Musleram ahh be iki gözümKalbimiz seninle Nando #muslera pic.twitter.com/YUSbGNLWjJ— Zeynep (@zynnp_tr) June 14, 2020Вместо уругвайца на поле появился Окан Коджук, который в итоге пропустил два мяча, а встреча завершилась победой "Ризерспора" (0:2). Таким образом, "желто-красные" прервали беспроигрышную серию в турнире из десяти игр (восемь побед, две ничьи).Муслера – воспитанник команды "Уондерерс", откуда летом 2007 перешел в итальянский "Лацио". Спустя пять лет Фернандо переехал в Турцию. В составе "Галатасарая" уругваец принял участие в 360 играх во всех турнирах, 120 из которых завершились без пропущенных мячей.Также на счету Фернандо 116 матчей за сборную Уругвая, вместе с которой он стал победителем Кубка Америки в 2011 году.