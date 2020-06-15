1 июля нас ждет еще одно важное событие - сбор подписей в поддержку городов-кандидатов на высокое звание Города трудовой доблести. Таким образом, будет увековечен подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

1 июля нас ждет еще одно важное событие — сбор подписей в поддержку городов-кандидатов на высокое звание "Города трудовой доблести". Таким образом, будет увековечен подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Претендентов — всего 20. "Вести недели" уже рассказывали, как самоотверженно помогали фронту Новокузнецк, Томск и Нижний Новгород. На очереди Барнаул, Омск и Челябинск.За рычагами легендарного Т-34 — потомственный механик Николай Ефимов. На завод пошел потому, что помнит рассказы отца. Челябинский мальчишка, он начал трудиться подростком, выполнял тяжелую работу на испытательном полигоне, а матери не жаловался, когда она встречала сына в обледенелых валенках."Приходилось трудно — работали по 20 часов, испытывали танки в поле, тонули бывало, под лед проваливались, в снегу по пояс. Я вот на парад танк вывожу 17-й раз и отца вспоминаю", — признается Ефимов.Со стендов трудовой славы Челябинского тракторного смотрят на нас 14-летние передовики. Немыслимый подвиг — фрезеровщица Анна Пашнина, встав сразу к двум станкам вместо ушедших на фронт отца и брата, в первый же месяц перевыполнила взрослый план в два раза. Вслед за ней, подражая примеру, на завод пришли без малого 2000 девчонок и мальчишек.Челябинск в годы войны — стратегический промышленный центр. Сюда эвакуировали более 200 предприятий: Ленинградский, Кировский, Харьковский дизельный заводы, московские заводы "Компрессор" и "Калибр". Станки модернизировали на ходу, чтобы выпускать на 1000% выше нормы. Таким горячим было желание поскорее дать все необходимое фронту. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, производился из магнитогорской стали, каждый второй танк был одет в магнитогорскую броню, которую лили вчерашние школьники.Борис Дмитриевич Ларкин пришел на Барнаульский танковый слесарем после четвертого класса, хотел убежать на фронт, но остановила мать, сказала тогда: "Сынок, твоя винтовка – станок". Каждую выпущенную свою деталь Борис Дмитриевич считает Победой. Дожившим до нынешнего юбилейного года — под 90.Подлинные истории героев труда Великой отечественной — память живая, что дрожит в нас слезами. И голос, и руки не слушаются, когда хранитель музея показывает одну из миллионов гимнастерок, сшитых и сотканных барнаульскими труженицами."Этой ткани было произведено 135 миллионов метров, одели 50 дивизий. Резерв здесь формировался. Собрали и отправили на фронт 15 воинских соединений. Всех нужно было одеть на месте, накормить и вооружить армию", — отметила Надежда Лямина, заведующая историческим отделом Алтайского государственного краеведческого музея.У Омска, как и у многих городов за Уралом, во время Великой Отечественной — задача особой сложности: дать родине технику, боеприпасы, людские резервы. Все от мала до велика шли на заводы и фабрики, женщины заменяли мужей, ушедших на фронт.Настоящая легенда — курсанты омского училища имени Фрунзе. Не успев получить офицерских званий, они влились в ряды Красной Армии. Многие вернулись. В госпиталь. В Омске главный хирург Красной Армии легендарный Николай Бурденко одним из первых в мире внутривенно применяет антибиотики против раневой инфекции. Война приравняла живые лекарства к фактору национальной безопасности. Омск, не имевшей никакой микробиологической базы, помогает ученым и врачам чем только может.Фронтовикам, особенно в госпиталях, не хватало молока. И тогда Омcкий аграрный университет имени Столыпина разработал рецепт брикетированного сухого молока с сахаром. Это был первый в мире белый шоколад. "Наркомовские 100 грамм" из омской свеклы выдавались бойцам на передовой в особо опасной боевой обстановке, помогали избежать обморожения, использовались как антисептик.Июль 1941-го ставит перед нашей промышленностью невыполнимую задачу: в считаные месяцы перейти на выпуск военной продукции. Заводы эвакуируют в Сибирь. Но уже к ноябрю железнодорожные пути забиты эшелонами. В трескучий мороз на санках и железных листах неподъемные станки перетаскивают дети.В глубоком тылу Сибирь отдает победе все силы, нечеловеческим трудом, создавая оружие и боеприпасы для фронта. В Фонд обороны страны жители одной только Омской области сдали фантастическую по тем временам сумму — 254 миллиона 232 тысячи рублей. А еще около двух килограммов золота, серебро, платину. На эти средства построили 4 паровоза, 7 бронепоездов, 5 дивизионных артиллерийских мастерских, 6 мастерских для танковых частей и две авиаэскадрильи."Омская правда" публикует письмо девочки Ады Занегиной: "Мне шесть лет. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его "Малютка". Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Моя мама — врач, а папа – танкист".Именно на этот особенный танк "Малютка" свой первый девятирублевый гонорар за стихотворение, опубликованное в "Омской правде", перечислил и будущий поэт Роберт Рождественский.Из Омска на фронт ушли восемь танковых колонн. Мальчишки и девчонки войны. Мало кому из них довелось учиться в школе. Во все годы в зимние морозы носили валенки и резиновые сапоги. Вместо носков — портянки. В памяти ни одной игрушки, ни одного нарядного платья. Но важно другое — возможность прокормить семью, получить по своей рабочей карточке больше продуктов для младших. Между сменами успевали еще выступать с концертами перед ранеными, дежурить в госпиталях.На памятниках и монументах трудившимся в тылу нет фамилий, миллионы безвестных, безмолвно застывших в общем строю, кровью и потом добывших бесценную победу. Тех, о ком память храним мы, самые близкие, в своих семьях, И передаем детям, чтобы в сердцах будущих поколений еще долго жила благодарность за то, что можно гулять по паркам, не вздрагивая при этом от гула пролетающего над городом самолета.